Новогодние елки украсили проекты Setl Group в разных районах Петербурга

Искусственные новогодние елки установлены во дворах четырех проектов холдинга Setl Group в Красносельском, Приморском и Московском районах Петербурга.

Так, в «Солнечном городе» елка появилась между домами 171/4 и 171/5 на пр. Ветеранов. Еще одна установлена на территории проекта «Чистое небо» на площади Солнца возле фонтана в Приморском районе.

Кроме того, пушистые елки установлены во дворах ЖК «Зеленый квартал» возле дома 71 корпус 2 на Пулковском шоссе и «Философия» — возле дома 13 на 1-м Предпортовом проезде в Московском районе. В «Зеленом квартале» Setl Group также смонтировал снежинки на опорах освещения.

Как и в прошлом году, сверкающие деревья создают сказочную атмосферу, которой радуются и дети, и взрослые. Год назад жильцы «ЗимаЛето» на пр. Энергетиков даже направили в адрес компании Setl Group благодарственное письмо, назвав новогоднюю елку настоящей достопримечательностью квартала.

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