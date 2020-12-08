На Рождественской ярмарке в Петербурге будет ограничено количество посетителей

Традиционная Рождественская ярмарка в Северной столице состоится с ограничениями, продиктованными необходимостью борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Власти и организаторы мероприятия делают все возможное для того, чтобы снизить количество посетителей. Ожидается, что в этот раз количество жителей и гостей Петербурга, побывавших на ярмарке, будет в 100 раз меньше, чем в прошлые годы.

Так, на ярмарке будут представлены 48 точек с едой и 35 — с сувенирной продукцией, а карусели и каток решили отложить до более благоприятных времен, передает телеканал 78.ru. Ежедневно на ярмарку смогут пройти до 2,2 тысяч человек, тогда как в 2019-м мероприятие посещали до 100 тысяч человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Рождественская ярмарка ограничит движение транспорта в центре Петербурга.