В Петербурге взяли под стражу мужчину, сломавшему руку 11-летнему школьнику

В Санкт-Петербурге суд избрал меру пресечения для 36-летнего уроженца Узбекистана, которого подозревают в том, что он сломал руку 11-летнему ребенку на детской площадке. Его взяли под стражу.

Как сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу, задержанному вменяют статью об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

Все произошло 5 декабря на детской площадке во дворе на проспекте Просвещения. Согласно материалам уголовного дела, подозреваемый заметил драку своего 10-летнего сына со другим мальчиком. Пытаясь их разнять, мужчина толкнул последнего на покрытие детской площадки. Ребенок упал и сломал руку. В больнице ему диагностировали закрытый перелом костей правого предплечья в средней трети со смещением.

На заключении подозреваемого под стражу настаивало следствие. Суд удовлетворил ходатайство, в скором времени задержанному предъявят обвинение.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что расследованием дела мужчины, сломавшего руку 11-летнему обидчику своего сына, займется СК.