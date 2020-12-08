В Петербурге взяли под стражу мужчину, сломавшему руку 11-летнему школьнику

В Петербурге взяли под стражу мужчину, сломавшему руку 11-летнему школьнику
Драка детей произошла на детской площадке на севере Петербурга. Фото: pixabay

В Санкт-Петербурге суд избрал меру пресечения для 36-летнего уроженца Узбекистана, которого подозревают в том, что он сломал руку 11-летнему ребенку на детской площадке. Его взяли под стражу.

Как сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу, задержанному вменяют статью об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

Все произошло 5 декабря на детской площадке во дворе на проспекте Просвещения. Согласно материалам уголовного дела, подозреваемый заметил драку своего 10-летнего сына со другим мальчиком. Пытаясь их разнять, мужчина толкнул последнего на покрытие детской площадки. Ребенок упал и сломал руку. В больнице ему диагностировали закрытый перелом костей правого предплечья в средней трети со смещением.

На заключении подозреваемого под стражу настаивало следствие. Суд удовлетворил ходатайство, в скором времени задержанному предъявят обвинение.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что расследованием дела мужчины, сломавшего руку 11-летнему обидчику своего сына, займется СК.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дети драка новости СПб умышленное причинение вреда здоровью


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге взяли под стражу мужчину, сломавшему руку 11-летнему школьнику
В Петербурге экс-полицейских осудили за за подлог и превышение полномочий
Gazeta.SPb выяснила, как в петербургском метро утилизируют использованные маски
Пациентов с COVID-19 в Петербурге будут бесплатно возить на компьютерную ...
Что делать студентам, которые на последнем курсе передумали работать по ...
В Смольном ответили на отказ баров соблюдать меры по COVID-19
Авторы лучших молодежных проектов в Петербурге получат премии по 100 тысяч рублей
Россельхознадзор Петербурга вернул в Индию 24 тонны зараженного нута