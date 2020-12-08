Расследованием дела мужчины, сломавшего руку 11-летнему обидчику своего сына, займется СК

Драка детей произошла на детской площадке на севере Петербурга. Фото: pixabay

Драка детей произошла на детской площадке на севере Петербурга. Фото: pixabay

Следственные органы Петербурга приняли к своему производству уголовное дело в отношении 36-летнего гражданина Узбекистана. Его подозревают в умышленном причинении вреда здоровью 11-летнему мальчику.

Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК России по Петербургу. Все произошло 5 декабря на детской площадке во дворе на проспекте Просвещения.

Согласно материалам уголовного дела, подозреваемый заметил драку своего 10-летнего сына со школьником. Пытаясь их разнять, он толкнул последнего на покрытие детской площадки. Мальчик упал и сломал руку. В больнице ему диагностировали закрытый перелом костей правого предплечья в средней трети со смещением.

Сейчас решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в отношении мужчины, сломавшего руку ребенку на детской площадке, возбуждено уголовное дело.