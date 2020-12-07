В отношении мужчины, сломавшего руку ребенку на детской площадке, возбуждено уголовное дело

В отношении мужчины, сломавшего руку ребенку на детской площадке, возбуждено уголовное дело
Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Фото: pixabay

В субботу, 5 декабря, на детской площадке рядом с одним из домов по проспекту Просвещения в Калининском районе Петербурга в конфликт между двумя детьми вмешался отец одного из мальчиков. Отталкивая обидчика сына-четвероклассника, он сломал ему руку.

Пострадавшего мальчика доставили в больницу, где врачи диагностировали у него перелом руки и передали сведения полиции. Как информирует пресс-служба ГУ МВД России по городу области, по факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью возбуждено уголовное дело.

Мужчиной, сломавшим руку 11-летнему ребенку, оказался 36-летний гражданин одного из среднеазиатских государства. Его задержали, решается вопрос об избрании для него меры пресечения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Курортном районе шестилетняя девочка получила ожог роговицы вследствие неосторожного обращения с газовым пистолетом.

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