В Госдуме поддержали закон о признании иностранным агентом физическое лицо

В России физических лиц могут признать иностранными агентами. Соответствующий законопроект в первом чтении приняли депутаты Госдумы во вторник, 8 декабря.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на разработанный комиссиями Совета Федерации и Думы проект, закон предусматривает регулирование деятельности иностранных агентов. Приравнять к данной группе людей в случае принятия можно будет незарегистрированные общественные объединения, которые получают на это деньги из других стран. Это будет касаться и отдельных физических лиц.

Таким образом, физическое лицо вне зависимости от гражданства может быть признано агентом, если ведет в России политическую деятельность. Также считать агентом будут людей, которые ведут «целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ, получение которых иностранным источником может быть использовано против безопасности РФ».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Госдуме поддержали законопроект о расширении полномочий полиции.