Петербурженка сняла с карты пенсионера 150 тысяч, предложив купить продукты

В Петербурге задержали подозреваемую в краже денег у пенсионера. Женщина предложила дедушке купить продукты, но потратила средства на свои нужды.

Инцидент произошел 22 ноября. В отдел полиции петербуржец обратился только 7 декабря. 84-летний мужчина рассказал, что передал банковскую карту своей знакомой, чтобы она купила ему продукты. 3 декабря заявитель обратился в отделение банка, где узнал, что с его карты сняты 150 тыс. рублей.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, спустя несколько дней стражи порядка задержали подозреваемую в преступлении. 61-летняя женщина была поймана у дома на Тургеневском переулке.

Возбуждено уголовное дело по части. Подозреваемой назначена подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге раскрыли причастность карманника к эпизодам «дорогих» краж.