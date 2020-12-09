На Ленинском из-под земли забил фонтан

Вода поступает в дома в штатном режиме. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Вода поступает в дома в штатном режиме. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

На место выехали аварийные службы. Пока непонятно, что стало причиной инцидента.

В Санкт-Петербурге сегодня, 9 декабря, произошла коммунальная авария. Об этом сообщили очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось на Ленинском проспекте – неожиданно из-под земли забил фонтан. Под воду уже начала уходить проезжая часть. Отмечается, что дома поблизости продолжают получать водоснабжение, так что инцидент на них никак не повлиял.

На место приехали сотрудники аварийных служб, которым предстоит починить трубы. Непонятно, как много времени на это уйдет. Остается надеяться, что никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Нахимова прорвало трубу: из-под земли бьет высоченный фонтан. Местные жители боятся остаться без воды.