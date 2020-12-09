В комитете по здравоохранению прокомментировали внезапную смерть пенсионера на Доблести

В ведомстве пока не могут сказать, была ли связана кончина с заражением коронавирусом и призывает не делать поспешных выводов.

В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга прокомментировали смерть пенсионера, которого выписали из больницы, несмотря на положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщили в Смольном.

Отмечается, что 64-летний мужчина поступил в стационар 25 ноября, его состояние оценивалось как тяжелое. На протяжении двух недель ему оказывалась необходимая помощь, в связи с чем пациенту стало лучше: у него пропала одышка и нормализовалась температура. Врачи уверяют, что пенсионер мог самостоятельно дышать, поэтому его выписали в удовлетворительном состоянии. Свое лечение гражданин должен был продолжить в домашних условиях.

Пока что непонятно, что именно стало причиной его внезапной смерти. Ведомство пообещало выяснить все подробности и призвало не делать поспешных выводов.

«Только после выяснения причин смерти возможно будет установить, связана ли она с перенесенной коронавирусной инфекцией или иным состоянием пациента»,

— говорится в сообщении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что СК заинтересовался смертью пенсионера на Доблести: его выписали из больницы, несмотря на коронавирус.