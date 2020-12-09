СК заинтересовался смертью пенсионера на Доблести: его выписали из больницы, несмотря на коронавирус

СК заинтересовался смертью пенсионера на Доблести: его выписали из больницы, несмотря на коронавирус
Пенсионер не успел дойти до дома. Фото: pixabay.com

Бездыханное тело нашли на улице.

В Санкт-Петербурге проводят доследственную проверку по факту смерти пенсионера, которого выписали из больницы, несмотря на положительный результат теста на коронавирус. Отмечается, что на теле не было обнаружено насильственных признаков смерти. Об этом сообщается на сайте СК РФ по городу.

Напоминаем, что бездыханное тело пожилого мужчины нашли 8 декабря. Его отправили домой на самоизоляцию, хотя его тест на коронавирус был положительным. Гражданин направлялся в квартиру, как вдруг скончался. По предварительным данным, он начал задыхаться, упал и больше не вставал.

Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления обстоятельств и причины смерти мужчины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пенсионер с коронавирусом умер по дороге домой из больницы на Доблести.

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