Пенсионер с коронавирусом умер по дороге домой из больницы на Доблести

В Красносельском районе Петербурга обнаружен труп пенсионера, который был выписан из больницы с положительным тестом на коронавирус.

О пугающей находке стало известно во вторник, 8 декабря. В отдел полиции поступил сигнал от сотрудников скорой помощи. Медики рассказали, что у дома №7 по улице Доблести лежит труп.

Как стало известно gazeta.spb.ru, прибывшие стражи порядка выяснили, что 65-летний уроженец Балтийска в этот день был выписан из больницы на самоизоляцию, но дойти до дома не успел. Сын снял ему на период изоляции квартиру.

По дороге домой мужчине стало плохо, он стал задыхаться, после чего упал и умер. Труп был отправлен в морг. В деле будут разбираться следователи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что житель Сестрорецка обнаружил на пороге квартиры изрезанного пенсионера. Прибывшие стражи порядка задержали подозреваемого в убийстве.