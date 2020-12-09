Житель Сестрорецка обнаружил на пороге квартиры изрезанного пенсионера

В Курортном районе Петербурга до смерти избили пожилого жителя. Полицейские задержали подозреваемого в преступлении, у него изъяли нож.

Трагический инцидент произошел во вторник, 8 декабря, в доме №300 по Приморскому шоссе. В отдел полиции обратился житель указанного дома. Он рассказал, что на пороге одной из квартир обнаружил труп 65-летнего соседа.

Как стало известно gazeta.spb.ru, на мужчине зафиксированы резаные ранения лица, конечностей и кровоподтеки различных частей тела.

В убийства пенсионера подозревают 48-летнего мужчину. В отношении него был составлен административный протокол. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти мужчину убил оренбуржец за просьбу надеть маску в маршрутке.