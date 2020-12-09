СК завел два уголовных дела на три бара в Петербурге, работавших после 23 часов

Владельцев баров хотели наказать административно, но за повторные злостные нарушения привлекут к уголовной ответствености. Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу

Владельцев баров хотели наказать административно, но за повторные злостные нарушения привлекут к уголовной ответствености. Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу

В среду, 9 декабря, управление Следственного комитета РФ по Петербургу завело два уголовных дела в отношении заведений, работавших в ночное время, несмотря на запреты, установленные властями в целях борьбы с COVID-19.

По информации пресс-службы ведомства, уголовные дела возбуждены по факту «оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору» (ч. 2 ст. 238 УК РФ). Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы сроком на 6 лет.

Как объясняют в Следкоме, в трех барах на улице Рубинштейна после 23 часов продолжали принимать посетителей, нарушая антикоронавирусные ограничения и требования санитарной безопасности. Первоначально заведения должны были привлечь к административной ответственности, однако бары продолжали работу, игнорируя необходимость закрыться. В связи с этим было принято решение привлечь владельцев к уголовной ответственности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Александр Беглов и петербургский ресторатор Арам Мнацаканов обсудили текущую ситуацию по работе точек общепита.