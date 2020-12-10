В Ленобласти частный дом горел на 40 «квадратах»

В Ленобласти частный дом горел на 40 «квадратах»
Информации о пострадавших не поступало. Фото: Pixabay

В ночь на 10 декабря в Кировском районе Ленобласти произошел пожар.

Частный дом загорелся в СНТ «Луч» в массиве Посадников Остров в Кусинском сельском поселении. Сообщение о пожаре поступило в 00:05.

В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава МЧС и две единицы спецтехники. Частный дом горел на площади 40 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Справиться с огнем удалось в 1:43. Информации о пострадавших не поступало. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Фрунзенском районе Петербурга спасатели 2,5 часа тушили мусор. Огонь вспыхнул в нежилом здании.

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