СКА дома сыграет с «Автомобилистом» в матче КХЛ

В четверг, 10 декабря, СКА сыграет екатеринбургским «Автомобилистом» в матче КХЛ.

Это будет заключительный домашний матч перед перерывом на игры сборной. Встреча состоится в Ледовом дворце в 19:30 мск. Матч пройдет в присутствии болельщиков.

СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции с 47 очками. «Автомобилист» находится на шестой строчке, имея в своем активе 40 очков.

Напомним, в последнем матче СКА в серии буллитов проиграл рижскому «Динамо» (3:4 Б) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в понедельник, 7 декабря, в 19:30 в Ледовом дворце начнется матч между хоккеистами петербургского СКА и рижского «Динамо». На игру пустят зрителей.