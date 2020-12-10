Корабль Starship Илона Маска взорвался при очередных испытаниях

Корабль Starship Илона Маска взорвался при очередных испытаниях
Компания Илона Маска SpaceX. Фото: скриншот с сайта SpaceX

Испытания космической компании SpaceX Илона Маска потерпели неудачу. Очередной корабль Starship взорвался во время испытаний в штате Техас. Трансляция мероприятия велась на сайте компании.

Сами испытания начались 10 декабря в 01:45 по московскому времени. Корабль Starship всего за несколько минут успел достигнуть поставленной высоты, а позже начал медленно падать. Приземление выдалось не гладким, – прототип космического корабля взорвался.

Напомним, что это не первый случай неудачи SpaceX. До этого, 13 ноября, компания производила испытания зажигания двигателя без запуска ракеты. По словам Илона Маска, сделать это не получилось из-за того, что могли расплавиться составляющие одного из двигателей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Илон Маск рассказал, когда человек сможет ступить на поверхность Марса.

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