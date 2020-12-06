Илон Маск рассказал, когда человек ступит на поверхность Марса

Илон Маск рассказал, когда человек ступит на поверхность Марса
Илон Маск. Фото: instagram.com/elonrmuskk

Предприниматель считает, что это случится примерно через шесть лет.

Американский бизнесмен, основатель компании SpaceX Илон Маск рассказал, когда человек сделает первый шаг на поверхности Марса. Он считает, что это может произойти через шесть лет – по крайней мере, его компания готова приложить для этого все усилия. Об этом бизнесмен заявил на церемонии вручения премии Аксель-Шпрингер в Берлине.

Маск добавил, что есть более позитивный сценарий, согласно которому человек ступит на поверхность планеты через четыре года, а не шесть лет. Он подчеркнул, что через два года SpaceX запустит космический корабль, но без человека внутри.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Илон Маск заявил, что не станет делать прививку от коронавируса.

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