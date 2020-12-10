В Петербурге задержан экспедитор, устроивший стрельбу после словесного конфликта

В Центральном районе 54-летний экспедитор не смог сдержаться и выстрелил в мужчину во время словесного конфликта. Потерпевший получил огнестрельное ранение.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел ранее, 3 декабря. Примерно в 22:33 в полицию поступило сообщение о выезде бригады скорой помощи к месту огнестрельного ранения у дома №49 по Невскому проспекту.

В итоге, сотрудники полиции провели мероприятие по данному запросу и выяснили, что на месте происшествия присутствовал 23-летний житель и его 33-летний брат, который вступил в словесную перепалку с экспедитором. Последний не выдержал и достал огнестрельное оружие. Одного выстрела хватило, чтобы нанести ранение и скрыться с места спора.

Задержать злоумышленника правоохранительные органы смогли 9 декабря у дома №3 по переулку Крылова. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в мужчина устроил стрельбу в Красносельском районе.