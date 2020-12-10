Мужчина устроил стрельбу на парковке в Красносельском районе

В Петербурге задержан мужчина, который устроил стрельбу на парковке магазин в Красносельском районе.
Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).
Как стало известно gazeta.spb.ru, 45-летний неработающий петербуржец на парковке крупного гипермаркета на Партизана Германа стал стрелять из охолощенного револьвера.
Инцидент произошел 8 декабря. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Оружие у него изъяли.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на севере Петербурга прогремела стрельба. Прибывшие полицейские задержали 29-летнего подозреваемого в хулиганстве.