Аграрный университет оштрафовали на 100 тысяч за решетки и антенны на фасаде Императорского гаража

Пушкинский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» за нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия.

Об этом стало известно сегодня, 10 декабря. Речь идет об Императорском гараже, расположенном на Академическом проспекте, 6. В результате проверки сотрудниками КГИОП выяснилось, что фасады здания, декоративные элементы и кровля находятся в неудовлетворительном состоянии. Кроме того, на здании установлены решетки, инженерное оборудование, заменены оконные заполнения, однако разрешение КГИОП на такие перемены не выдавалось. Также на территорию Объекта могут попасть третьи лица.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов города, защитник не оспаривал существо административного правонарушения. Теперь университету предстоит выплатить штраф в размере 100 тыс. рублей.

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