«Будет жесть»: на Большевиков полыхают гаражи

&#171;Будет жесть&#187;: на Большевиков полыхают гаражи
Пожар разгорелся в гараже. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на проспекте Большевиков вспыхнул пожар. По словам очевидцев, пламя охватило гаражи.

Возгорание случилось сегодня, 10 декабря, около дома 38. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что огонь полностью охватил постройки. Пользователи отметили, что на место уже вызваны спасатели.

«Будет жесть», — написал автор записи.

Причины появления огня и другие подробности неизвестны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Пожарные больше двух часов тушили мусор в доме на набережной Обводного канала.

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