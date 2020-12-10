В обувной мастерской на проспекте Космонавтов неизвестный открыл стрельбу из винтовки

Вечером 10 декабря в обувную мастерскую на проспекте Космонавтов, 31 корпус 1 зашел неизвестный мужчина и начал угрожать сотруднику травматической винтовкой.

Оказалось, что работник мастерской — знакомый нападавшего, у которого тот хотел потребовать денег. Злоумышленник выстрелил дважды — в потолок и в бок своего приятеля. После этого сотрудник организации попытался обезоружить нападавшего: он вышел в клиентскую зону, открыл дверь и предложил вооруженному мужчине покинуть помещение, указывая на камеру видеонаблюдения.

По предварительной информации, помощь врачей пострадавшему работнику обувной мастерской не потребовалась. Чем завершился конфликт, пока неизвестно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржца, забившего знакомого палкой до смерти, отправили за решетку на пять лет.