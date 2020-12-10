Елин объяснил, почему применяли силу во время штурма петербургского бара

Елин объяснил, почему применяли силу во время штурма петербургского бара
Вице-губернатор Петербурга Евгений Елин. Фото: Baltphoto/Андрей Федоров

В сеть попало видео, на котором одного из посетителей ударяют дубинкой.

Вице-губернатор Евгений Елин прокомментировал видео, на котором сотрудники правоохранительных органов ударяют одного из гостей петербургского бара. Об этом пишет АБН.

Он отметил, что бармены сами провоцировали силовиков на подобные действия. Елин добавил, что сотрудники заведения и сами применяли силу.

«Жесткие силовые средства применялись только после того, как было оказано физическое воздействие на представителей органов власти»,

— подчеркнул Елин.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что вице-губернатор Елин прокомментировал новые ограничения в Петербурге.

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