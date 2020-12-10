СКА разгромил «Автомобилист» счетом 7:2

Первые пять шайб были заброшены уже в первом периоде

Сегодня, 10 декабря, на стадионе «Ледовый дворец» встретились СКА и «Автомобилист». Их матч состоялся в рамках чемпионата КХЛ и завершился разгромным поражением екатеринбургской команды со счетом 7:2.

Среди «армецев» отличились Степан Старков, Владимир Ткачев, Кирилл Марченко, Линден Вей, Андрей Кузьменко, Василий Токранов и Антон Белов. У «Автомобилста» голы смогли забить Павел Дацюк и Джефф Плэтт. Известно, что это десятое поражение «Автомобилиста».

Напоминаем, что следующая игра с участием СКА состоится 12 декабря.

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