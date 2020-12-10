СКА разгромил «Автомобилист» счетом 7:2

СКА разгромил &#171;Автомобилист&#187; счетом 7:2
Петербуржцы разгромили соперника. Фото: Pixabay

Первые пять шайб были заброшены уже в первом периоде

Сегодня, 10 декабря, на стадионе «Ледовый дворец» встретились СКА и «Автомобилист». Их матч состоялся в рамках чемпионата КХЛ и завершился разгромным поражением екатеринбургской команды со счетом 7:2.

Среди «армецев» отличились Степан Старков, Владимир Ткачев, Кирилл Марченко, Линден Вей, Андрей Кузьменко, Василий Токранов и Антон Белов. У «Автомобилста» голы смогли забить Павел Дацюк и Джефф Плэтт. Известно, что это десятое поражение «Автомобилиста».

Напоминаем, что следующая игра с участием СКА состоится 12 декабря.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что матч «Зенит» — «Динамо» пройдет без зрителей. На матч допустят только около 1700 обладателей сезонных ВИП-абонементов.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
автомобилист ска хоккей


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Финляндии произошла аварийная ситуация на одно из блоков АЭС
Голикова рассказала, когда можно пить при вакцинации от коронавируса
СКА разгромил «Автомобилист» счетом 7:2
Ученые рассказали, чем опасны кошачьи царапины
Павловск: пусть звучит музыка
В Смольном одобрили 80% заявок на проведение мероприятий численностью более ...
В Смольном думают над смягчением новогодних коронавирусных ограничений
Глава ель Петербурге будет наряжена в стиле ретро