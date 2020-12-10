В Ленобласти задержали депутата, подозреваемого в краже рельсов

Он вместе с подельником резали рельсы. Их поймали с поличным силовики.

В Ленинградской области задержали муниципального депутата и его подельника, которые пилили железнодорожные рельсы. По предварительным данным, они планировали их украсть. Об этом сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Отмечается, что подозреваемых в преступлении задержали с поличным. Дело передано в следственные органы. По предварительным данным, в полицию позвонил очевидец, которого насторожило происходящее. Имя депутата не уточняется, но ТАСС пишет, что в краже может быть замешан Евгений Будаев. Пока что информация не подтверждена.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Восстания неизвестный украл из Lexus 15 миллионов. В отдел полиции обратился 49-летний гражданин республики КНР, индивидуальный предприниматель.