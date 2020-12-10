На Художников петербуржцы остались без света

На место уже приехали рабочие. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

На место уже приехали рабочие. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Его отключили примерно час назад. На месте уже работают аварийные службы.

Сегодня ночью, 10 декабря, жители проспекта Художников рассказали об отключении света. Жалобами они поделились в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На снимках видно, что на улице не горят фонари. Свидетели отмечают, что на место уже приехали сотрудники спецслужб, которые разбираются, в чем дело. Света уже нет на протяжении часа. Как много времени понадобится, что все починить — пока непонятно.

Ранее в gazette.spb.ru сообщалось, что на Железноводской прорвало трубу с холодной водой. К утру образовавшаяся лужа может замерзнуть и превратиться в каток.