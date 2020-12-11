Чемпионат Евровы-2021 по фигурному катанию отменили из-за пандемии

Он должен состояться с 25 по 31 января.

Чемпионат Европы-2021 по фигурному катанию отменили из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. Такое решение принял Международный союз конькобежцев, о чем сообщается на официальном сайте.

«Совет ISU решил отменить чемпионат Европы по фигурному катанию ввиду ухудшения ситуации с пандемией COVID-19 во всем мире и, как следствие, возрастающего риска для организаторов и участников»,

— говорится в сообщении.

Напоминаем, что спортивное мероприятие должно было состояться с 25 по 31 января. Пока непонятно, состоится ли Чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что СКА разгромил «Автомобилист» счетом 7:2. Первые пять шайб были заброшены уже в первом периоде