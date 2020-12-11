На Фучика ранним утром полыхали бытовки на 300 «квадратах»

На Фучика ранним утром полыхали бытовки на 300 &#171;квадратах&#187;
Спасатели потушили пламя. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Во Фрунзенском районе Петербурга сегодня утром произошел крупный пожар. Огонь охватил бытовки.

Возгорание случилось в пятницу, 11 декабря, у дома №17 по улице Фучика. Сигнал о ЧП поступил сотрудникам пожарно-спасательной части в 5:22. К месту происшествия были направлены четыре расчета огнеборцев.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, огонь охватил бытовки на площади 300 квадратных метров. Потушили их удалось примерно к половине седьмого.

Информации о возможных пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на проспекте Большевиков загорелись гаражи. Пожар заметили прохожие.

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ГУ МЧС России по Петербургу новости СПб пожар


 

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