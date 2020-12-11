В Лесогорском 12 спасателей час тушили хозпостройку

В Лесогорском 12 спасателей час тушили хозпостройку
Спасатели оперативно потушили пламя. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Выборгском районе Ленобласти загорелись хозяйственная постройка. С огнем боролись 12 спасателей.

Возгорание случилось в пятницу, 11 декабря, на Выборгском шоссе в поселке Лесогорский. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 5:05. Пожарные оперативно выехали к месту происшествия на трех спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, хозпостройка горела на площади 50 квадратных метров.

На ликвидацию пожара спасателям потребовался примерно час. К 6:07 огонь был полностью потушен.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на улице Фучика ранним утром полыхали бытовки на 300 «квадратах».

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ГУ МЧС России по Ленобласти пожар спасатели


 

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