В Петербурге 11 декабря пройдет ледяной дождь

Жителей Петербурга предупредили о неприятных осадках. Сегодня в городе пройдет небольшой мокрый снег, а к вечеру он превратится в ледяной дождь. Об этом рассказал специалист «Центра Фобос» Михаил Леус.

В пятницу, 11 декабря, на погоду Северной столицы окажет влияние приближающийся с юга теплый атмосферный фронт. Температурный фон повысится, местами до слабых оттепелей.

Температура воздуха будет в районе минус 2-0 градусов. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 766 мм ртутного столба.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что утренние пробки в Петербурге выросли до 4 баллов. Жители выехали на работу. На дорожную ситуацию также влияют множественные ограничения движения и ДТП.