«Мост глупости» на Софийской поймал машину «Водоканала»

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Машина застряла под мостом. Фото: скриншот из "ВКонтакте"

В Петербурге очередной жертвой «моста глупости» стал большегруз. Судя по опубликованным кадрам, там застряла машина ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Авария случилась сегодня утром, 11 декабря, на Софийской улице. Видеозаписью с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам подписчиков группы, у коварного моста «растут аппетиты», на этот раз он отловил себе жертву «покрупнее ГАЗели».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала об еще одном ДТП под «мостом глупости». В субботу, 5 декабря, мост «не пропустил» очередной большегруз.

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