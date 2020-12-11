«Мост глупости» на Софийской поймал машину «Водоканала»

Машина застряла под мостом. Фото: скриншот из "ВКонтакте"

Машина застряла под мостом. Фото: скриншот из "ВКонтакте"

В Петербурге очередной жертвой «моста глупости» стал большегруз. Судя по опубликованным кадрам, там застряла машина ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Авария случилась сегодня утром, 11 декабря, на Софийской улице. Видеозаписью с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам подписчиков группы, у коварного моста «растут аппетиты», на этот раз он отловил себе жертву «покрупнее ГАЗели».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала об еще одном ДТП под «мостом глупости». В субботу, 5 декабря, мост «не пропустил» очередной большегруз.