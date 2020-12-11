Ученые доказали, что вороны не глупее обезьян

Ученые доказали, что вороны не глупее обезьян
Вороны не глупее обезьян. Pixabay

С помощью методики изменения интеллектуальных способностей обезьян ученые выяснили, что вороны не глупее обезьян.

Оказалось, что молодые вороны не уступают в уровне интеллекта обезьянам. Исследование опубликовало издание Scientific Reports. Ученые отметили, что вороны не глупее приматов и маленьких детей. Но точный уровень интеллекта этих птиц пока не удалось вычислить.

Ученые отметили, что вороны уступают приматам только в тестах на пространственное мышление.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вороны, живущие в городах, постоянно доедают найденные в мусорных баках объедки. Сейчас, когда люди массово едят фастфуд, птицы тоже страдают от вредной пищи.

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