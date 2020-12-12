Убирать дороги Петербурга от снега выехали машины с реагентами

В Петербурге началась утренняя уборка. Уборочная техника по распределению противоголедных материалов в усиленном режиме начала уборку городских дорог и улиц.

Утром 12 декабря дороги и тротуары в городе чистят, моют и обрабатывают реагентами. Больше всего внимания уделяется набережным.

Согласно данным онлайн-карты на сайте комитета по благоустройству города, реагентами засыпают Смольную набережную, площадь Искусств, Малый проспект В.О., 12-ю Красноармейскую улицу, Каменноостровский проспект, Митрофаниевское шоссе, улицу Харченко, Вознесенский проспект, набережную реки Мойки, Невский проспект и другие улицы. Уборочные машины также работают Кронштадте, Петергофе и Ломоносове.

В работе участвуют погрузчики, мусоровозы, щеточное оборудование, подметательно-уборочные машины, поливомойки и другое оборудование.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге более 30% домов пока не успели подготовить к зиме. Среди предстоящих работ – закупка к осени 25 тысяч тонн реагентов.