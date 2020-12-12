«Зенит» обыграл дома московское «Динамо» со счетом 3:1

Команда из Санкт-Петербурга одержала уверенную победу в рамках 18-го тура чемпионата России по футболу. Матч с «Динамо» завершился со счетом 3:1 в пользу сине-бело-голубых.

Игра состоялась вечером, 12 декабря, на стадионе «Газпром Арена». «Зенит» принял в своих стенах московское «Динамо» после поражения от «Боруссии» в Лиге чемпионов.

Голами за сине-бело-голубых отметились Артем Дзюба, который забил дважды и Сердар Азмун. Отметим, что один из голов был забит со стандартного положения, – пенальти. Одиннадцатиметровый реализовал Артем Дзюба.

В составе «Динамо» отличился нападающий Николай Комличенко, который забил свой гол также с пенальти.

На данный момент «Зенит» занимает первую строчку в турнирной таблице российской Премьер-лиги с 38 очками. За ним следует московский «Спартак» с 35 очками. «Динамо» расположилось на четвертой строчке. В активе команды 30 очков после 18 туров

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос об отставке после поражения от «Боруссии».