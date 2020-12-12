Стакан воды по утрам может спровоцировать рак

Неправильное употребление воды может привести к серьезному заболеванию.

О том, что стакан воды может привести к раку рассказал пользователь WeChat, передает РИА Новости.

Автор заявления рассказал, что стакан воды по утрам – это важная и полезная привычка, однако люди могут неправильно употреблять жидкость, что влияет на состояние организма.

Например, не следует пить воду слишком быстро, так как из-за этого увеличивается нагрузка на сердце. В организме происходит разжижение крови в высоком темпе, что влияет на один из главных органов человека.

Кроме этого, не следует пить по утрам на голодный желудок молоко или кофе. Данные продукты не заменяют воду, а только усугубляют ситуацию. От них в организме наоборот происходит нехватка жидкости, что негативно влияет на желудочно-кишечный тракт.

Также эксперт не советует пить слишком горячую или холодную воду. Это может спровоцировать рак. Так как данная жидкость приводит к дискомфорту или диарее. Соленая вода также входит в список запрещенных из-за своего негативного влияния на почки.

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