На Партизана Германа сбили женщину

Не уточняется, в каком состоянии находится пешеход. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Не уточняется, в каком состоянии находится пешеход. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Пешеход переходила дорогу, когда на нее наехала легковушка.

В Санкт-Петербурге сегодня днем, 13 декабря, произошла авария с участием пешехода. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на улице Партизана Германа. По предварительным данным, женщина переходила дорогу, когда на нее наехал легковой автомобиль. Непонятно, кто виноват в инциденте и насколько серьезны последствия. На снимках, опубликованных в сети, видно, что над лежащим пешеходом склонились люди.

«3 скорых, 1 Росгвардия, 1 ДПС. Я думал, там депутата сбили»,

— делится впечатлениями один из пользователей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на «Коле» в ДТП погиб водитель «ЗАЗ». Мужчина получил серьезные травмы и скончался на месте от серьезности полученных травм.