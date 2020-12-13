Аршавин прокомментировал конфликт между «Сочи» и «Спартаком»

Аршавин прокомментировал конфликт между &#171;Сочи&#187; и &#171;Спартаком&#187;
Аршавин считает, что такие конфликты часто случаются. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Вратарь одной команды и главный тренер другой сцепились в словесной перепалке.

Экс-футболист петербургского «Зенит» Андрей Аршавин прокомментировал инцидент, случившийся после матча «Сочи» и «Спартаком». Его слова передает «Матч ТВ».

Игрок убежден, что сыграли роль переживания из-за проигрыша. Аршавин отметил, что после многих матчей бывают скандалы – они случаются на эмоциях. Он считает, что кто-то мог нагрубить, а другой не сумел смолчать, так и случилась перепалка. Аршавин убежден, что такие ссоры не красят футбол, «но мы все люди».

Напоминаем, что после встречи двух клубов возник словесный конфликт между вратарем «Сочи» Сосланом Джанаевым и главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско. По предварительным данным, в ходе конфликта на тренера «Спартака» Андреаса Хинкеля оказал физическое воздействие полузащитник «Сочи» Жоаозиньо.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Зенит» обыграл дома московское «Динамо» со счетом 3:1.

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