Аршавин прокомментировал конфликт между «Сочи» и «Спартаком»

Аршавин считает, что такие конфликты часто случаются. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Аршавин считает, что такие конфликты часто случаются. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Вратарь одной команды и главный тренер другой сцепились в словесной перепалке.

Экс-футболист петербургского «Зенит» Андрей Аршавин прокомментировал инцидент, случившийся после матча «Сочи» и «Спартаком». Его слова передает «Матч ТВ».

Игрок убежден, что сыграли роль переживания из-за проигрыша. Аршавин отметил, что после многих матчей бывают скандалы – они случаются на эмоциях. Он считает, что кто-то мог нагрубить, а другой не сумел смолчать, так и случилась перепалка. Аршавин убежден, что такие ссоры не красят футбол, «но мы все люди».

Напоминаем, что после встречи двух клубов возник словесный конфликт между вратарем «Сочи» Сосланом Джанаевым и главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско. По предварительным данным, в ходе конфликта на тренера «Спартака» Андреаса Хинкеля оказал физическое воздействие полузащитник «Сочи» Жоаозиньо.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Зенит» обыграл дома московское «Динамо» со счетом 3:1.