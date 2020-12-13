В Ленобласти рыбак вышел на тонкий лед и ушел под воду

В Ленобласти рыбак вышел на тонкий лед и ушел под воду
Сотрудники МЧС не успели спасти мужчину. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Мужчина утонул в озере, его тело уже достали на сушу.

В Ленинградской области утром 12 декабря утонул петербуржцев. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу и региону.

Все случилось на озере Малукса – там рыбак вышел на тонкий лед и провалился в воду. На место вызвали спасателей, которые вытащили мужчину слишком поздно – он уже не дышал. Известно, что скончался 60-летний инженер из Северной столицы, который приехал в Ленобласть на выходные.

Напоминаем, что спасатели призывают не выходить на тонкий лед и не рисковать своей жизнью.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в водах Крюкова канала обнаружили утонувшего мужчину в костюме Versace. Рост утонувшего составлял около 165-170 см, волосы темного цвета.

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