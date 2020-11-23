В водах Крюкова канала обнаружили утонувшего мужчину в костюме Versace

Утром 21 ноября в водах Крюкова канала в Адмиралтейском районе Северной столицы заметили тело утонувшего мужчины.

Погибшего выловили из воды прибывшие по вызову спасатели, это произошло неподалеку от дома №27 по набережной Крюкова канала. На мужчине был люксовый спортивный костюм с надписью Versace, штаны с полосками и бредовые кроссовки. Рост утонувшего составлял около 165-170 см, волосы темного цвета.

Личность петербуржца устанавливается, так же, как и причины и обстоятельства его гибели. Сейчас в случившемся разбираются сотрудники правоохранительных органов. Тело мужчины направлено в морг для проведения экспертиз.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Выборгском районе Северной столицы обнаружили труп 13-летней школьницы. Причину смерти предстоит установить, однако уже сейчас известно, что перед гибелью девочка злоупотребляла алкоголем.