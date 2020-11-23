В Парголово нашли труп семиклассницы

В Выборгском районе Петербурга нашли труп 13-летней школьницы. Перед смертью девочка употребляла алкоголь.

Как стало известно gazeta.spb.ru, вечером 22 ноября нетрезвую школьницу нашли на одной из улиц Парголово. У нее случился приступ эпилепсии. Врачи не успели спасти девочку и были вынуждены констатировать ее смерть.

Внешних признаков насильственной смерти не обнаружено. Известно, что школьница жила в Парголово и училась в седьмом классе одной из школ. Состояла на учете в психоневрологическом диспансере.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Красногвардейском районе Петербурга местные жители обнаружили у одного из домов труп мужчины. В отдел полиции поступило сообщение об обнаружении тела у дома №10 по Индустриальному проспекту.