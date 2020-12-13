Пешеход попал под трамвай в Москве

На севере Москвы трамвай сбил пешехода.

Об этом сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале. Инцидент произошел 13 декабря.

По предварительной информации, пешеход переходил трамвайные пути на запрещающий сигнал светофора, в результате чего произошел наезд. Пострадавшему оказали медицинскую помощь.Это произошло на Енисейской, 17. После этого инцидент маршрут трамвая был изменен, сейчас движение уже восстановлено.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сегодня, 12 декабря, произошла жесткая авария с участием каршеринга. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».