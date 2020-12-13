Стали известны подробности стрельбы в Нью-Йорке

Стали известны подробности стрельбы в Нью-Йорке
Нью-Йорк. Фото: Pixabay

Появились подробности стрельбы у собора Иоанна Богослова в Нью-Йорке.

Стрелявший получил ранение. Его увезли в больницу в критическом состоянии, сообщает РИА Новости.

Он стал стрелять в районе 112-й стрит и Амстердам авеню. Сотрудники полиции вступила с ним в контакт, открыв ответный огонь.

Информация об остальных пострадавших уточняется. Инцидент произошел около кафедрального собора Иоанна Богослова в Гарлеме после рождественского выступления. Выступление проходило на ступенях собора, который закрыт из-за пандемии коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по предварительной информации во время теракта в Вене жертвами обстрела стали 7 человек. Также есть множество пострадавших. Кроме этого, поступали данные о том, что один из террористов подорвал себя.

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