Ночная погоня закончилась ДТП на Дунайском

В ночь на 14 декабря на Дунайском проспекте произошло ДТП. Водитель уходя от полицейской погони попал в аварию.

По словам очевидцев, он заехал в дорожный карман, после чего не справился с управлением и влетел в припаркованные машины. Его задержали.

«Ночная погоня закончилась аварией в кармане на Дунайском 35. Водитель залетел в карман и не справился с управлением. Задел как минимум 5 машин. Инспекторы скрутили парня, заковали в наручники», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Красносельском шоссе задержали пьяного молодого человека, который угнал иномарку и попал на ней в ДТП.