Ученые выяснили, что морковь полезна не для всех

Ученые выяснили, что морковь полезна не для всех
Чем ярче этот овощ, тем больше витаминов в нем содержится. Фото: Pixabay

Американские ученые рассказали о полезных и негативных свойствах моркови.

Выяснилось, что от насыщенности цвета моркови зависит польза для организма человека, сообщает журнал «Профиль».

Морковь приобретает оранжевый цвет из наличия в ней бета-каротина Это вещество попадая в организм человека превращается в витамин А, который хорошо влияет на зрение, улучшает здоровье сердца и сосудов. Чем ярче этот овощ, тем больше витаминов в нем содержится.

Но высокое содержание бета-каротина у некоторых людей может плохо усваиваться, следовательно пользы от моркови не будет. Ученые объясняют это тем, что выработка фермента ВСА1 у таких людей недостаточна.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что одним из сахароснижающих растительных продуктов является огурец, который содержит пищевое волокно пектин, благодаря которому из организма хорошо выводятся токсины и излишки глюкозы. Пектин также важен для увеличения секреции инсулина и обмена жиров.

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