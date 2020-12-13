Ученые выяснили, что морковь полезна не для всех

Американские ученые рассказали о полезных и негативных свойствах моркови.
Выяснилось, что от насыщенности цвета моркови зависит польза для организма человека, сообщает журнал «Профиль».
Морковь приобретает оранжевый цвет из наличия в ней бета-каротина Это вещество попадая в организм человека превращается в витамин А, который хорошо влияет на зрение, улучшает здоровье сердца и сосудов. Чем ярче этот овощ, тем больше витаминов в нем содержится.
Но высокое содержание бета-каротина у некоторых людей может плохо усваиваться, следовательно пользы от моркови не будет. Ученые объясняют это тем, что выработка фермента ВСА1 у таких людей недостаточна.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что одним из сахароснижающих растительных продуктов является огурец, который содержит пищевое волокно пектин, благодаря которому из организма хорошо выводятся токсины и излишки глюкозы. Пектин также важен для увеличения секреции инсулина и обмена жиров.