Бывший участник шоу «Дом-2» назвал Лободу «колхозной»

Бывший участник шоу «Дом-2» назвал Лободу «колхозной»
Светлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial

Экс-участник реалити-шоу «Дом-2» Рустам Солнцев прокомментировал поступок Светланы Лободы, отказавшейся выступать на премии «Золотой граммофон».

Он отметил, что артисты не должны себя так вести, сообщает NN. Солнцев назвал этот поступок «колхозом».

«Какие ещё ванные комнаты, когда они должны приехать, «варениками» махнуть и все. Это очень странный кейс. Кто вообще такая Мари Краймбрери? У меня совет: не пошла бы она лесом со своими ванными». – возмутился Солнцев.

Он добавил, что не хочет даже читать об этом новости.

Напомним, украинская певица Светлана Лобода отказалась выступать на юбилейном концерте «Золотой граммофон» из-за ванны. Она отметила, что певица Мари Краймберри во время своего номера тоже планировала использовать ванну.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что певица Светлана Лобода впервые показала лицо своей младшей дочери Тильды. Она выложила фотографию в своем Instagram-аккаунте. Девочке сейчас два года, и она путешествует вместе с мамой. До этого артистка предпочитала не показывать ребенка.

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