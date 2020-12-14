В парадной дома на Сиреневом бульваре обнаружили пьяного мужчину с разбитой головой

В парадной дома на Сиреневом бульваре обнаружили пьяного мужчину с разбитой головой
Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Выборгском районе Петербурга госпитализировали пьяного мужчину в тяжелом состоянии. У горожанина зафиксировали открытую черепно-мозговую травму.

Инцидент произошел в субботу, 12 декабря. В отдел полиции поступило сообщение из больницы о госпитализации нетрезвого мужчины с одной из парадных дома 2 по Сиреневому бульвару.

Как стало известно gazeta.spb.ru, мужчину доставили в больницу с открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о госпитализации двух человек после ДТП в Петроградском районе.

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