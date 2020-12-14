В Славянке открылся КДЦ Green Park

В Славянке, Пушкинском районе Петербурга, открылся культурно-досуговый центр Green Park. Проект является первым в Славянке общественным пространством с благоустроенной территорией, детскими развивающими центрами, магазинами и ресторанами, фитнес-клубом с бассейном.

Green Park расположен на Ростовской ул., д. 20, строение 1, на «большом круге», где ранее был пустырь. Общая площадь двухэтажного здания КДЦ — 23 900 кв. м, площадь благоустройства — 24 000 кв. м. Парковка рассчитана на 650 автомобилей. Строительство началось в 2019 г. и завершилось менее чем за полтора года. Инвестиции в проект составили 2 млрд. руб.

Инвестором и застройщиком проекта является ГК «ПСК» — компания с интегрированным девелоперским и строительным подразделением. Управлением Green Park также займется ГК «ПСК». Это первый проект коммерческой недвижимости в портфеле компании.

— Особенность проекта и ключевое отличие от традиционного ТЦ в том, что он проектировался и построен как первое в Славянке общественное пространство с обширным дизайнерским благоустройством. У жителей Славянки появилось сочетание хорошей архитектуры и дизайна с необходимыми услугами рядом с домом. Что не всегда можно найти, даже в центре Петербурга, — говорит управляющий КДЦ Green Park Денис Голубенко. — Наконец, это и возможность не уезжать далеко от дома, чтобы купить новогодние подарки родным и друзьям.

В то же время объект стал и первым, открытым в Санкт-Петербурге с начала 2020 года. Green Park позволил крупным федеральным сетям начать работу в Славянке, необходимые площади для которых ранее в новом районе отсутствовали. А также обеспечил дополнительное развитие арендаторам, сменившим формат стрит-ритейла на объект, аккумулирующий высокий районный трафик.

Интерьеры и план благоустройства разработаны петербургским «Архитектурным Ателье Ржевского» в современном бионическом стиле – сочетание природных элементов и форм. Благоустройство выполнено единой архитектурно-ландшафтной группой, с арт-объектом, 3D газонами, красными кленами, полевыми растениями, малыми архитектурными формами, бионическими скамейками и другим. МАФ выполнены из «бархатной» стали Cor-Ten.

Охват и арендаторы

В районе охвата КДЦ проживает более 180 тыс. человек, почти половина из которых — в пешей доступности. Аудитория Green Park также проживает в Пушкине, Колпино, Тярлево, Детскосельском районе, Павловске и на территории поселка Шушары. Из наиболее удаленных в этом перечне локаций добраться до Green Park можно за 15-20 минут на автомобиле.

40% коммерческих площадей отдано под досуговые, социальные и спортивные нужды: семейные развлекательные центры, детскую студию танцев, спортивно-досуговый центр и многое другое. Здесь открылся первый в Славянке фитнес-клуб с бассейном на 7 дорожек и отдельным детским бассейном — Fitness House, занявший площадь в 2400 кв. м. А также первый в Славянке кинотеатр «Кинопарк», первый крупный супермаркет «Перекресток», магазин электроники «М.Видео», детский гипермаркет «ВотОнЯ», магазины одежды, рестораны: «Теремок», «Макдоналдс», пекарня «Цех 85» и многие другие.

Потребности местных жителей определили интерес арендаторов к проекту. В Green Park сданы 99% площадей — очень высокий показатель. Сейчас Green Park работает с учетом всех имеющихся требований и ограничений на деятельность заведений общепита и развлечений.

— Дополнительным «ковидным» новшеством в управлении торговой недвижимостью, безусловно, стали новые запросы арендаторов, — говорит Денис Голубенко. — В частности, мы получили просьбы включить в договоры пункт об освобождении от арендной платы на период, когда деятельность арендатора приостановлена. А также варианты снижения арендной ставки в случае, когда деятельность самого арендатора не остановлена, но ограничена. Как, например, работа ресторанов только навынос или введение ограничений, влияющих на общую посещаемость. В этом отношении мы идем навстречу арендаторам и разрабатываем условия, устраивающие обе стороны.

В 2020 г. Green Park номинирован на премию Arendator Awards.