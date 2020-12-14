Стали известны зубные пасты, которые могут уничтожить коронавирус

Стали известны зубные пасты, которые могут уничтожить коронавирус
Зубная паста. Фото: pixabay

Зубные пасты с цинком и оловом способны нейтрализовать коронавирус на 99,9%. К такому выводу пришли американские ученые.

Специалисты провели исследование и выяснили, что нейтрализовать вирус такие пасты способны вего за две минуты. Кроме того, ополаскиватель для полости рта с хлоридом цетилпиридиния нейтрализует его за полминуты.

Как сообщили РИА Новости со ссылкой на издание British Dental Journal, специалисты подчеркнули, что чистка зубов и полоскание рта не являются способом лечения или защиты человека от новой болезни, однако они способны помочь снизить опасность передачи Covid-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ВОЗ сравнили ситуацию с коронавирусом с войной.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
зубная паста пандемия ученые


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
За сутки коронавирус унес жизни 64 петербуржцев
За последние сутки еще 27,3 тысячи россиян подхватили коронавирус
Тащили окровавленное тело под покровом ночи: подробности дела о трупе из ...
Петербуржцу дали 18 лет строго режима за жестокое убийство супруги в ...
В Петербурге задержали мужчину, который открыл стрельбу рядом с рынком на ...
Вице-губернатор Петербурга Бельский выступит 16 декабря на «часе ...
Стали известны зубные пасты, которые могут уничтожить коронавирус
Суд Петербурга передал государству 97 предметов культурной ценности, ...