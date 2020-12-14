Стали известны зубные пасты, которые могут уничтожить коронавирус

Зубные пасты с цинком и оловом способны нейтрализовать коронавирус на 99,9%. К такому выводу пришли американские ученые.

Специалисты провели исследование и выяснили, что нейтрализовать вирус такие пасты способны вего за две минуты. Кроме того, ополаскиватель для полости рта с хлоридом цетилпиридиния нейтрализует его за полминуты.

Как сообщили РИА Новости со ссылкой на издание British Dental Journal, специалисты подчеркнули, что чистка зубов и полоскание рта не являются способом лечения или защиты человека от новой болезни, однако они способны помочь снизить опасность передачи Covid-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ВОЗ сравнили ситуацию с коронавирусом с войной.