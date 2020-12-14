В ВОЗ сравнили ситуацию с коронавирусом с войной

Буквально через несколько месяцев стукнет год, как мир борется с КОВИД. Фото: комитет по здравоохранению

Буквально через несколько месяцев стукнет год, как мир борется с КОВИД. Фото: комитет по здравоохранению

В мире коронавирусной инфекцией заболели уже более 72 млн человек. В ВОЗ сравнили ситуацию с распространением коронавируса с войной.

По данным SCMP на понедельник, 14 декабря, в мире выявили уже 72 млн 3 тыс. 358 инфицированных, 47 млн 51 тыс. 868 пациентов побороли заболевание. Коронавирус унес жизни 1 млн 609 тыс. 15 случаев.

Представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович рассказала в фильме Наили Аскер-заде «Опасный Вирус. Первый год» на канале «Россия-1», что в настоящее время ситуацию с распространением Covid-19 можно назвать настоящей войной между человечеством и миром вирусов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что защитная маска зимой может стать и средством утепления, однако нужно помнить о правилах ношения такого изделия.