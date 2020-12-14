Сокращение роста числа заболевших, специальное такси и памятка для тех, кто заразился легкой формой: последние данные по Covid-19 в Петербурге

Gazeta.SPb рассказывает о том, что известно о коронавирусе к понедельнику, 14 декабря, в Петербурге.

За последние сутки на коронавирус в Петербурге проверили более 40 тыс. человек. Под наблюдением медиков находятся 2 382 горожанина. Из них 53 в обсерваторе, 1 519 контактные, а 810 на самоизоляции. Опасная инфекция подтвердилась еще у 3 771 петербуржца. 64 умерли. Это данные оперштаба.

По словам губернатора Александра Беглова, ежедневный рост числа заболевших удалось затормозить. Градоначальник поблагодарил петербуржцев за соблюдение противоэпидемических мер.

14 декабря в городе начали делать прививки от коронавируса летчикам военного округа. О том, как это было, — в материале Gazeta.SPb. Напомним, что на данный момент в Петербург поступило более 2 тыс. вакцин «Спутник V». До Нового года привезут еще пару тысяч. Более крупная поставка — до полумиллиона доз — ожидается в январе.

Вакцина «Спутник V», по словам главы центра Гамалеи Александра Гинцбурга, способна защитить организм привившегося человека на два года. Для иммунизации в Петербурге откроются 64 пункта.

До этого Gazeta.SPb сообщала, что в Северной столице заработало специальное такси для пациентов с Covid-19, которым нужно в центры компьютерной томографии. Вызывать машину может лечащий врач, а поездки оплачиваются из средств городского бюджета.

Напомним, что комитет по здравоохранению Петербурга выпустил памятку, где по пунктам рассказывается, что делать, если заболел Covid-19 в легкой форме, которая, по данным ведомства, наблюдается в 80-85% случаев. Отмечается, что улучшение состояния наступает уже через 7-10 дней, однако в течение двух недель необходимо соблюдать режим самоизоляции.

При температуре выше 38,5 градусов больным рекомендуют принимать парацетамол — 500 мг не более 3-4 раз в день. Другие жаропонижающие — только по назначению врача. Пейте больше жидкости, не употребляйте алкоголь и иммуностимуляторы. Не назначайте сами себе антибиотики — они не действуют на вирус.

Больной должен находиться в отдельной комнате, питаться и посещать туалет только тогда, когда рядом нет других членов семьи. У него должна быть индивидуальная посуда, которую после еды следует обрабатывать раствором хлора (это может быть, например, обычный отбеливатель) или мыть в посудомоечной машине при температуре 90 градусов.

Комитет советует обрабатывать хлором все поверхности, к которым прикасался больной: столы, водопроводные краны, ручки дверей, клавиатуру компьютера, пульт от телевизора и т.д. Если возможно, путь пользуется перчатками. Стирать его вещи также следует при температуре 90 градусов.

На десятый день заболевания у больного коронавирусом возьмут итоговый тест. Повторный не понадобится. При отрицательном результате и по прошествии двух недель можно будет снова приступить к работе.

Ведомство предупреждает: при повышении температуры, появлении одышки, боли в груди или ощущении нехватки воздуха, а также усилении кашля и ухудшении самочувствия после периода его нормализации следует сразу же сообщить врачу. Он может назначить КТ, которое нецелесообразно проводить в первые дни болезни. При легком ее течении исследование не рекомендуется, так как оно сопряжено с большой лучевой нагрузкой на организм и не меняет тактику лечения.